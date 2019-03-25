Работа с текстом

Добрый день!

Есть редактируемая книга в PDF на немецком. Нужно скопировать текст из книги в отдельные файлы txt по разделам и объединить текст в правильные абзацы (при копировании табуляция остается как в pdf книге).

Копировать текст нужно со страницы 61 (с раздела 2.3) до конца книги. Файлы нужно сохранять в соответствии с разделами 2.3.txt, 2.4.txt, 2.5.txt и дт.

Картинки и таблицы не трогаем! Копируем только текст.

Порядок действий:

1. Копируем из pdf книги абзац

2. Вставляем абзац в notepad++, выделяем вставленный абзац и нажимаем комбинацию кнопок ctrl+J или Правка->Операции со строками->Объединить строки

3. Между абзацами в notepad++ оставляем пустую строчку

4. Если в тексте встречаются картинка или таблица в notepad++ указываем номер картинки или таблица как в файле pdf (bild4.4, table 34 и д.т.)

5. Каждый файл сохраняем в соответствии с номером раздела (2.3.txt) с расширением txt.

PS

Можно скопировать с начало все абзацы в notepad++, а после каждый выделять и объединять по строчно (как удобнее)

Сама книга PDF в приложении или тут https://yadi.sk/i/wdz4Z6_uvVhOfg.

Должны получиться такие файлы txt как в приложении или тут: https://yadi.sk/i/uuOQI3cVI_4mFg

За работу 500 р. на Яндекс Деньги.