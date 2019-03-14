Редактирование сырого текста на УКР языке

Редактирование и КорректураЗавершен7 заявок335 просмотров
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Нужно редактировать и исправить дипломную работу. Есть 71 страница текста, которую нужно разделить на 3 основных раздела. В тексте нужно исправлять слова, орфографические ошибки и абзацы.

Также нужно прикрепить использованную литературу и на ваш выбор поставить 30 - 50 сносок.

От вас жду цену и сроки.

5 лет назад
alexbogush91
27 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
anna_sobchuk
Анна Собчук 
27 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$8
3 дня
WMZ
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