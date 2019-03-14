Редактирование сырого текста на УКР языке

Нужно редактировать и исправить дипломную работу. Есть 71 страница текста, которую нужно разделить на 3 основных раздела. В тексте нужно исправлять слова, орфографические ошибки и абзацы.

Также нужно прикрепить использованную литературу и на ваш выбор поставить 30 - 50 сносок.

От вас жду цену и сроки.