Редактирование сырого текста на УКР языке

Необходимо добавлять объекты на сайт циан.ру Инструкцию по добавлению предоставлю.При необходимости, продемонстрирую через тим вивер. Задача: 1) скопировать удачный текст описание объекта у конкурента. 2)Сделать простейший рерайт. 3) Выбрать удачные фото квартиры. (кухня, комнаты,санузел, дом) УБРАТЬ ЛОГОТИПЫ.(покажу как удалять их программой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно редактировать и исправить дипломную работу. Есть 71 страница текста, которую нужно разделить на 3 основных раздела. В тексте нужно исправлять слова, орфографические ошибки и абзацы.
Также нужно прикрепить использованную литературу и на ваш выбор поставить 30 - 50 сносок.
От вас жду цену и сроки.
- Похожие заказы
- Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Вычитать текст на ошибки Поправить лексику Исправить пунктуацию Исправлять нужно прямо на сайте OpenCart Тексты на русском и на украинском Пишите цену за 1000 знаковРедактирование и Корректура30 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Требуется помощь по настройке существующего кошелька киви на территории РФ, скорее всего потребуется сходить в отделение киви, написать заявку на карту. Нужные документы вышлю. Подробности исполнителю.Редактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть 4 текста для твитов. Нужно отредактировать их. Каждый текст по 250 знаков (где-то больше иди меньше, но нужно довести до 250 знаков). Бюджет 25₽ за твит, оплата через Яндекс ДеньгиРедактирование и Корректура7 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходимо перевести документ из скана в редактируемый формат word. Документ в ворде должен быть 1 в 1 как сканированный, фактически нужно создать редактируемый шаблон этого документа. То есть сделать таблицы, строчки, и тп, и ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗакрыт5 лет назад
- $3
Подробности объясню в виде инструкции, для этого от исполнителя нужна почта gmail. Можете указать сразу в заявке, расшарю инструкцию.Редактирование и Корректура60 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется грамотно прописать наименования к товарам в таблице Excel 275-300 строк. Пример во вложении.Редактирование и Корректура32 заявкиЗакрыт5 лет назад
Медицинская статья необходимо внести правки в оформление и список литературы.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно по этим записям: http://allfacebook.com.ua/images/tmp/FB.txt Собрать и подкорректировать отчет с фото >Здравствуйте. Пожалуйста, конкретизируйте задачу. Необходимо зайти на 14 постов, скопировать текст и фото в оригинальном качестве. Оформить это все в виде единого отчета о поездке с фотографиями. Лучше ...Редактирование и Корректура9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $23
Имеется документ в формате Word на иностранном (итальянском) языке, файл 1.doc, во вложении. Имеется перевод текста документа в формате Word в 2 колонки: исходный текст и перевод (файл 2.doc, смотрите во вложении). Изначально переводился нередактируемый файл в ...Редактирование и Корректура21 заявкаЗакрыт5 лет назад