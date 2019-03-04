Вычитать 20 статей

Нужен редактор-супермен(-вумен), который вычитает и доведет до идеала статьи: грамматика, орфография, пунктуация и др. Можно также указывать на смысловые ошибки и структуру, если такие будут замечены.

ВАЖНО: нужен внимательный и вдумчивый человек, владеющий великим могучим в совершенстве. Если сработаемся, буду отдавать постоянные заказы.

Указывайте бюджет. Рассмотрю любой, но из вариантов цена-качество буду выбирать. Спасибо!