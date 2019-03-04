Найти ошибки на лендинге

Нужен редактор-корректор для правки текстов, работы с авторами.Требования: Филологическое образование. Понимание того , что такое информативный текст. Уметь работать быстро. Уметь работать с людьми. Уметь расставлять приоритеты. Если вы прочитали этот текст, напишите в отзыве "я филолог, поэтому я тот кто ...
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Нужно найти все ошибки и указать на них
Работа на 5 минут
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