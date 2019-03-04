Найти ошибки на лендинге

Редактирование и КорректураЗакрыт13 заявок340 просмотров
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Здравствуйте, на нашем лендинге 1-2 знаков

Нужно найти все ошибки и указать на них

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5 лет назад
Melnychuk
Роман 
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад