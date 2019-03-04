Отредактировать 150 текстов

Нужен редактор-корректор для правки текстов, работы с авторами.Требования:

Филологическое образование.

Понимание того , что такое информативный текст.

Уметь работать быстро.

Уметь работать с людьми.

Уметь расставлять приоритеты.

Если вы прочитали этот текст, напишите в отзыве "я филолог, поэтому я тот кто вам нужен".

Дальше расскажите почему я должен работать именно с вами.