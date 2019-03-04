Отредактировать 150 текстов

$200
Редактирование и КорректураЗакрыт19 заявок370 просмотров
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Нужен редактор-корректор для правки текстов, работы с авторами.Требования: 

Филологическое образование.

Понимание того , что такое информативный текст.

Уметь работать быстро.

Уметь работать с людьми.

Уметь расставлять приоритеты.

Если вы прочитали этот текст, напишите в отзыве "я филолог, поэтому я тот кто вам нужен".

Дальше расскажите почему я должен работать именно с вами.

    5 лет назад
    prexxtor
    37 летРоссия
    9 лет в сервисе
    Был
    4 года назад