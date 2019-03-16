Редактирование текста для журнала

Редактирование и КорректураЗавершен13 заявок316 просмотров
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Отредактировать текст для размещения в журнале, по принципу вопрос-ответ. Общие наброски сделаны. Сделать что бы он был читабелен. Добавлять и изменять можно. 

5 лет назад
marshell1605
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
litera_tor57
Татьяна 
66 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$2
1 день
Благодарю Татьяну за работу! Очень быстро, качественно и недорого. Будем сотрудничать и дальше.
Андрей - заказчик без проблем. Постановка задачи, общение, оплата - всё отлично! С удовольствием помогу ему с текстом в следующий раз!