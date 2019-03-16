Редактирование текста для журнала

Нужен редактор-корректор для правки текстов, работы с авторами.Требования: Филологическое образование. Понимание того , что такое информативный текст. Уметь работать быстро. Уметь работать с людьми. Уметь расставлять приоритеты. Если вы прочитали этот текст, напишите в отзыве "я филолог, поэтому я тот кто ...