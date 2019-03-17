Редактор развлекательного сайта: поиск вирусных тем и проверка статей

Добрый день! Требуется девушка-редактор статей женской тематики под социальные сети. Обязанности: поиск тем, формирование ТЗ для автора, проверка текста, составление контент-плана проекта.

Мы ищем человека с опытом ведения соцсетей или сайта под Facebook, который видит тренды, знает интересы аудитории и понимает разницу между информационной и вирусной статьей, готов быть на связи в скайпе в рабочие дни не менее 4 часов.

Чтобы начать работу с нами, нужно отправить резюме на почту [email protected] В письме:

- расскажите о своем опыте

- укажите ваш логин скайпа для собеседования

- перечислите пять тем, которые по вашему мнению являются вирусными

- напишите пять цепляющих заголовков для статьи о том, как выбрать платье для мамы на выпускной.

ВНИМАНИЕ! Мы не смотрим ответы на вакансию, единственный способ отправить резюме - почта.

Размер оплаты и другие условия сотрудничества - по итогам собеседования.