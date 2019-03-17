Редактор развлекательного сайта: поиск вирусных тем и проверка статей

Редактирование и КорректураЗакрыт2 заявки254 просмотра
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Добрый день! Требуется девушка-редактор статей женской тематики под социальные сети. Обязанности: поиск тем, формирование ТЗ для автора, проверка текста, составление контент-плана проекта. 

Мы ищем человека с опытом ведения соцсетей или сайта под Facebook, который видит тренды, знает интересы аудитории и понимает разницу между информационной и вирусной статьей, готов быть на связи в скайпе в рабочие дни не менее 4 часов. 

Чтобы начать работу с нами, нужно отправить резюме на почту [email protected] В письме: 

- расскажите о своем опыте 

- укажите ваш логин скайпа для собеседования 

- перечислите пять тем, которые по вашему мнению являются вирусными 

- напишите пять цепляющих заголовков для статьи о том, как выбрать платье для мамы на выпускной. 

ВНИМАНИЕ! Мы не смотрим ответы на вакансию, единственный способ отправить резюме - почта. 

Размер оплаты и другие условия сотрудничества - по итогам собеседования. 

5 лет назад
ollubim
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
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