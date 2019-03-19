Проверить рубрикацию веб страниц

Добрый день! Есть редактируемая книга в PDF на немецком. Нужно скопировать текст из книги в отдельные файлы txt по разделам и объединить текст в правильные абзацы (при копировании табуляция остается как в pdf книге). Копировать текст нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть excel таблица на google.drive, содержащая урлы веб страниц.
Требуется просмотреть урлы и определить, имеют ли веб страницы отношение к ветеринарии или нет
и записать результат в отдельную колонку.
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