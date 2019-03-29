Создать шаблон документа для компании

Редактирование и КорректураЗавершен9 заявок221 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, необходимо в Microsoft Excel создать шаблон документа, внешне должен быть похож на тот что в приложении. Сам фирменный стиль предоставлю, просто нужно корректно составить поля и разместить их по странице.

5 лет назад
sekonsalt
Алексей 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
mintessa
Марьяна 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 часа назад
5 лет назад
$2
1 день
WMZ
Все хорошо, работа выполнена!
Хороший заказчик. Мгновенная оплата, плюс бонус. От работы остались только позитивные впечатления. Рекомендую к сотрудничеству!