Отредактировать фэнтези тексты

Редактирование и КорректураЗакрыт6 заявок161 просмотр
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Есть более трех сотен глав художественного текста. Нужна правка стиля. 30 р/глава (около 3 стр) 

5 лет назад
guest_15530511819416
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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