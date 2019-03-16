Литературный редактор, филолог русского языка

Добрый день, разыскивается человек для коррекции авторских текстов с большим онлайн и возможностью делать большой бьём работы, работа переодическая. в данный момент надо отредактировать 80 материалов

Требования:

1. Безупречный русский язык (пунктуация, словоупотребление, логика, структура материала, падежи)

2. Иметь представление о том какую эмоцию вызвал текст и доносит ли он нужную информацию читателю

3. Анализ материала и доработка материала самостоятельно либо поручение копирайтеру.

Ваша цель будет выдать материал который бы понравился читателю.

Оплата сдельная

P/s для тех кто не хочется парится и делать свою работу а бы как что бы получить деньги, уверяю такие люди тут не найдут для себя источник дохода.