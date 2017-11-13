sekonsalt

Алексей sekonsalt

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
eager-beaver
Борис 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Moodle
По данному проекту с Алексеем было полное взаимопонимание, помощь с его стороны по смежным вопросам, имеющим отношение к проекту. Ну и, конечно, с оплатой проблем нет. Рекомендую!
С поставленной задачей Борис справился на все 100%, отличная коммуникация и высокий уровень знаний, рекомендую!
Ответный отзыв
mintessa
Марьяна 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
8 дней назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Создать шаблон документа для компании
Хороший заказчик. Мгновенная оплата, плюс бонус. От работы остались только позитивные впечатления. Рекомендую к сотрудничеству!
Все хорошо, работа выполнена!
Ответный отзыв
Omsk55
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Сделать эффекты для видео ролика
Всё прошло более чем отлично. Отличный и адекватный заказчик. Все вопросы решились достаточно быстро. Проблем с оплатой ни каких не было. Рекомендую для сотрудничества.
С поставленной задачей Артем справился на 100%, все точно в срок как и планировали, рекомендую!
Ответный отзыв
Eupho_oria
Валентин 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Доработать дизайн лендинга
Спасибо за предоставленную работу. Я в восторге от работы с Алексеем и его командой. Прекрасные открытые люди, точно знающие чего хотят. Было предоставлено подробное ТЗ, мелкие правки по существу. По оплате проблем не возникло, все быстро и в полном объеме. Обратная связь - на высоте. Спасибо координатору Ирине за быстрые ответы на вопросы и утверждение промежуточных результатов. Буду рад дальнейшему сотрудничеству! Однозначно, рекомендую!
Однозначно рекомендую Валентина! Талантливый дизайнер, профессионал и просто чудесный человек. Всё в срок, правки вносились мгновенно, любой запрос промежуточного этапа был удовлетворен в самое кратчайшее время. Всегда на связи, терпеливо относился к нашим хотелкам и подходил к делу с душой. Огромная благодарность за плодотворное, очень легкое и приятное сотрудничество! Будем обращаться еще))
Ответный отзыв
sasha2106
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Найти логотипы клиентов
Четкое ТЗ, оплата мгновенно. Рекомендую
Ребят все круто, Александр справился с задачей быстро и четко, взаимодействие прекрасное, всегда на связи! Рекомендую всем.
Ответный отзыв