Omsk55

Артём Omsk55

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Современный видеодизайн!!!

https://www.youtube.com/user/artem25111982/videos

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

botmaster
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Смонтировать рекламное/обзорное видео
Работа выполнена оперативно и качественно, с очень хорошим знанием своего дела. Спасибо! Рекомендую.
Всё как всегда. Отлично! Ответственный заказчик. Всё решалось оперативно.
Ответный отзыв
sekonsalt
Алексей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Сделать эффекты для видео ролика
С поставленной задачей Артем справился на 100%, все точно в срок как и планировали, рекомендую!
Всё прошло более чем отлично. Отличный и адекватный заказчик. Все вопросы решились достаточно быстро. Проблем с оплатой ни каких не было. Рекомендую для сотрудничества.
Ответный отзыв
botmaster
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
$250
10 баллов
10 лет назад
Профессиональный промо-ролик
Всё супер! Спасибо.
Все отлично!
Ответный отзыв
zipo
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$800
10 баллов
11 лет назад
Проморолик
Работу выполнил очень качественно.
Отличный и понимающий заказчик!!!!!!!
Ответный отзыв
igra2013
Алексей 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 отзывов(-3)
$500
10 баллов
11 лет назад
Создать презентационный видео ролик для сайта
Артем профи! Всем советую! Презентационный ролик сделал в сроки. Качество, сценарий, озвучка - все на высшем уровне! Одним словом, молодец!
Отличный заказчик!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Видеомонтаж
10 отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга