Современный видеодизайн!!!
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
6 лет назад
Работа выполнена оперативно и качественно, с очень хорошим знанием своего дела. Спасибо! Рекомендую.
Ответный отзыв
Всё как всегда. Отлично! Ответственный заказчик. Всё решалось оперативно.
$50
10 баллов
6 лет назад
С поставленной задачей Артем справился на 100%, все точно в срок как и планировали, рекомендую!
Ответный отзыв
Всё прошло более чем отлично. Отличный и адекватный заказчик. Все вопросы решились достаточно быстро. Проблем с оплатой ни каких не было. Рекомендую для сотрудничества.
$250
10 баллов
10 лет назад
Всё супер! Спасибо.
Ответный отзыв
Все отлично!
$800
10 баллов
11 лет назад
Работу выполнил очень качественно.
Ответный отзыв
Отличный и понимающий заказчик!!!!!!!
$500
10 баллов
11 лет назад
Артем профи! Всем советую! Презентационный ролик сделал в сроки. Качество, сценарий, озвучка - все на высшем уровне! Одним словом, молодец!
Ответный отзыв
Отличный заказчик!
Видеомонтаж
10 отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга