Написание табулатуры для 6-и струнной гитары

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Закрыт4 заявки210 просмотров

Имеется видео https://www.youtube.com/watch?v=2HAuwNSO3NY (так же оно есть в формате mp4). Нужно данную аранжировку перевести в табулатуру в формат Guitar Pro. 

Интересует цена и сроки.

6 лет назад
Omsk55
Артём 
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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