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Усилить громкость записи
Здравствуйте профессионалы! У меня есть файл допроса свидетеля в суде. Громкость получилась маленькая ее нужно увеличить таким образом чтобы было слышно, что говорит судья и свидетель, как можно громче.
https://drive.google.com/open?id=1Q_U_pK0HCqe9gwNhSaPrcxn3VYmYmv9J допрос свидетеля время с 21:00 по 59:00 = 28 минут.
Скажите пожалуйста возможно ли это сделать, а если возможно, то цену в рублях. А я вам после этого отвечу. Оплата строго Яндекс кошелёк или Сбербанк РФ.
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