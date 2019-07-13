Усилить громкость записи

Здравствуйте профессионалы! У меня есть файл допроса свидетеля в суде. Громкость получилась маленькая ее нужно увеличить таким образом чтобы было слышно, что говорит судья и свидетель, как можно громче.

https://drive.google.com/open?id=1Q_U_pK0HCqe9gwNhSaPrcxn3VYmYmv9J допрос свидетеля время с 21:00 по 59:00 = 28 минут.

Скажите пожалуйста возможно ли это сделать, а если возможно, то цену в рублях. А я вам после этого отвечу. Оплата строго Яндекс кошелёк или Сбербанк РФ.