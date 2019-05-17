Составление музыкальных сборников

ЗАДАЧА: Нужно сделать профессиональную обработку трека в стиле эпик.Трек реферанс https://youtu.be/iIMI4pBgW4g-обработка нужна именно такая. Атмосфера как там. Но в этом треке плохой баланс. Поэтому вот ориентир по балансу http://urlink.ru/Miq6Xp . Также здесь под припевами (кроме 1) ...