Качественный перевод.

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Завершен12 заявок243 просмотра

Здравствуйте!

Необходим качественный перевод 18 коротких предложений на английский язык (именно качественный а не с помощью гугл переводчика или подобных).

Пожалуйста укажите бюджет и сроки.

Спасибо!

P.S. Текст для перевода прикреплён. По сроком чем быстрей тем лучше. )

8 лет назад
Omsk55
Артём 
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
8 лет назад
$3
1 день
Отличный исполнитель. Очень быстро и качественно перевела текст. Лилия, спасибо вам большое.
Большое спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
8 лет назад

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