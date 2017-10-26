Перевод с китайского языка на русский

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Закрыт11 заявок358 просмотров

Требуется перевод с фотографий упаковки товара: китайский-русски. 

Пишите свои цены за 1000 знаков.

7 лет назад
webgadget
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

vitamalakhova
28 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$10
2 дня
Очень жаль что данный исполнитель стал игнорировать после 2х переводов. Ждём ответа больше недели - работа стоит... Вынуждены переразметить заказ.

Заявки фрилансеров

vitamalakhova
28 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад