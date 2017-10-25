Требуется качественный перевод с английского на немецкий

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Закрыт14 заявок211 просмотров

Требуется перевести небольшой текст с английского на немецкий.

8 лет назад
monstr1k
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров