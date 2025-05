Перевод проекта договора с английского на русский.

Требуется перевести 5-6 страниц с английского на русский. Текст - юридический, банковский договор. Оплата исключительно на карту Сбербанка, Альфбанка, Qiwi счет. Никаких переводов на карты других государств. Перевод нужен в к 16.00, 26.10.2017. Текст на английском в исходнике, в ворд формате. Перевод нужен в табличном виде, слева в столбце текст на английском, в правом на русском (форма будет выслана на электронную почту). Присутствуют специфичные банковские и юридические термины. Текст для перевода высылаю на почту, оставляйте контакты и ваше предложение по цене.

Фрагмент текста для тестового перевода:

Voluntary Bankruptcy or Insolvency Proceedings. Borrower shall (i) apply for or consent to the appointment of a receiver, trustee, liquidation or custodian of itself or of all or a substantial part of its property, (ii) be unable, or admit in writing its inability, to pay its debts generally as they mature, (iii) make a general assignment for the benefit of its or any of its creditors, (iv) be dissolved or liquidated in full or in part, (v) become insolvent, (vi) commence a voluntary case or other proceeding seeking liquidation, reorganization or other relief with respect to itself or its debts under any bankruptcy, insolvency or other similar law now or hereafter in effect or consent to any such relief or to the appointment of or taking possession of its property by any official in an involuntary case or other proceeding commenced against it, or (vii) take any action for the purpose of effecting any of the foregoing; or

(e) Involuntary Bankruptcy or Insolvency Proceedings. Proceedings for the appointment of a receiver, trustee, liquidator or custodian of Borrower or of all or a substantial part of the property thereof, or an involuntary case or other proceedings seeking liquidation, reorganization or other relief with respect to Borrower or the debts thereof under any bankruptcy, insolvency or other similar law now or hereafter in effect shall be commenced and an order for relief entered or such proceeding shall not be dismissed or discharged within sixty (60) calendar days of commencement.

Обязателен опыт перевода финансовых международных банковских договоров. Знание юридической специальной лексики и опыта перевода юридических документов (договоров).

Исполнитель будет выбран по следующим критериям:

1. Качество перевода фрагмента текста (представлен в описании задачи).

2. Цены и соблюдению объявленных сроков.

Вы переводите фрагмент текста и присылает его на почту или сообщением. После получения перевода фрагмента и ценового предложения, оценки качества перевода и цены будет выбран исполнитель. Без получения переведенного фрагмента текста заявки на перевод не рассматриваются.