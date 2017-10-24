Договор, около 5 страниц. Возможно, поделим на нескольких исполнителей. Срок - завтра 9 утра. Только для дипломированных - надо будет сделать приписку об образовании переводчика, подписать, отсканировать, отправить скан мне. Жду цены ...
Постраничный перевод сайта
Нужен постраничный перевод сайта на английский и украинский язык с русского: http://wildflame.com.ua/
Компания занимается производством биокаминов.
Заявки фрилансеров
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