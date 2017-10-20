Нужен перевод с английского на русский

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Закрыт60 заявок1047 просмотров

Есть текстильные изделия на инглише, нужно сделать смысловой перевод на русский язык.

Пишите цены за количество знаков.

8 лет назад
Ruslan203
Руслан 
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров