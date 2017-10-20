Есть турецкий блог посвященный турецкому текстилю. Нужно грамотно все перевести на русский язык. Статей много.
Нужен перевод с английского на русский
Есть текстильные изделия на инглише, нужно сделать смысловой перевод на русский язык.
Пишите цены за количество знаков.
Заявки фрилансеров
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