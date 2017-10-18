Перевод сайта на польский

Добрый день.

Нужен копирайтер в совершенстве владеющий польским языком.

Задача: наполнить сайт контентом на польском языке.

Тематика: финансы, экономические новости, кеш кредиты.

Структура нового сайта будет аналогична этому http://kredit-ok.com/

Прежде, чем подавать заявку посмотрите контент, сможете ли его перевести должным образом.

Перед началом сотрудничества проводится скайп собеседования, для определения понимания ниши копирайтером, потому НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую посмотреть исходный сайт, типы статей и подумать, как это будет переводится.

От исполнителя в заявке необходимо указать стоимость работ (за 1000 символов) и объем статей, который может написать за неделю/месяц.

Спасибо. Ждем отклики