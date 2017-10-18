Необходимо качественно, с вычиткой перевести небольшой англоязычный сайт. Укажите стоимость, за 1800 знаков с пробелам, пожалуйста.
Перевод сайта на польский
Добрый день.
Нужен копирайтер в совершенстве владеющий польским языком.
Задача: наполнить сайт контентом на польском языке.
Тематика: финансы, экономические новости, кеш кредиты.
Структура нового сайта будет аналогична этому http://kredit-ok.com/
Прежде, чем подавать заявку посмотрите контент, сможете ли его перевести должным образом.
Перед началом сотрудничества проводится скайп собеседования, для определения понимания ниши копирайтером, потому НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую посмотреть исходный сайт, типы статей и подумать, как это будет переводится.
От исполнителя в заявке необходимо указать стоимость работ (за 1000 символов) и объем статей, который может написать за неделю/месяц.
Спасибо. Ждем отклики
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы36 заявокЗакрыт8 лет назад
- $3
Требуется выполнить перевод с русского на венгерский юридического документа на 1 переводческую страницу (1800 зсп). Срок до 20.10.2017Переводы4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Перевести и прислать в ворде 75,76,77 страницы до пункта 6,2. Сразу пишите стоимость. Так же в лс рассмотрю предложения по переводу всей книги.Завершен8 лет назад
Требуется обработать почту(Е-маил сообщения) от немецких клиентов. Также требуется обновить, отредактировать, текст немецкого объявления.Переводы8 заявокЗакрыт7 лет назад
Объем каждой +/- а4 на данный момент 3 статьи Тематика - психологияЗавершен7 лет назад
До 7,5K символов с пробелами.Завершен7 лет назад
- $2
В ближайший час-два нужно перевести на чешский язык один абзац текста (поздравление на день рождения). Примерно 300 символов (50 слов). Текст будет предоставлен после выбора автора.Переводы3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен перевод на английский язык. Файл прилагаю.Завершен8 лет назад
Имеется техническое описание небольшого программного компонента-дополнения (ассета) для игрового движка Unity3D, на русском языке, ~20000 символов, включая пробелы и повторы. Текст необходимо перевести на английский. Текст содержит небольшое количество специфики предметной области (разработка игр). Перевод ...Завершен8 лет назад
Необходим перевод небольших статей (описаний) 800-1000 символов. Тематика: Кино. Всего статей будет много, на данный момент готовим около 100 000 знаков. Требования к тексту: -Использовать не менее 1 раза название ...Завершен8 лет назад