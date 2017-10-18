Перевод на английский документации к игровому программному компоненту

Спасибо вам, Кирилл, за ваш выбор и интересный перевод, который пополнил мой словарный запас. С вами было приятно и продуктивно работать. Заказчику можно доверять на 100%. Предоплата и окончательная оплата были моментальными. Постановка задачи четкая и постоянная коммуникация. Буду рада дальнейшему сотрудничеству)