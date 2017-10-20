Здравствуйте, срочно нужна помощь в суммировании текста на немецком языке. Всего 5 текстов (темы: фотография, фильм, печать...), нужно сделать что-то вроде конспекта, выделить главную информацию, идею. Сами тексты достаточно длинные (около 100 страниц), но по ...
Русско-английский перевод
Требуется перевести текст на английский язык.
2 файла:
- 2 страницы;
- 13 страниц.
Оплата по факту.
Выбранный исполнитель
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