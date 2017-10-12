Перевести сайт с рус или анг на Немецкий

Здравствуйте, срочно нужна помощь в суммировании текста на немецком языке. Всего 5 текстов (темы: фотография, фильм, печать...), нужно сделать что-то вроде конспекта, выделить главную информацию, идею. Сами тексты достаточно длинные (около 100 страниц), но по ...
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