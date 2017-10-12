Перевести сайт с рус или анг на Немецкий

Перевод с английского языка на русский: техническая инструкция к ПО для управления лифтом. Желающим кандидатам будет предложен небольшой неоплачиваемый тест (ок. 150 слов). Необходимо умение работать в Традос. Указывайте свои тарифы и опыт в ...