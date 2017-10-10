Переклад на Польську

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Закрыт5 заявок227 просмотров

Потрібно терміново перекласти лист юридичної спрямованості з української на польську мову.

Прошу не переборщувати з цінами)

Об'єм - бл 2000 сим.

8 лет назад
JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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