Перевод

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Закрыт6 заявок556 просмотров

Нужно сделать перевод с Русского на Английский. 

К проекту прикреплен архив в нем тексты которые нужно будет перевести.

Разархивируйте и посмотрите сможете ли перевести.

(пароль от архива для защиты от ботов: 123)

8 лет назад
Artem_vs
Алексей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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