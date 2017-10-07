Доброго. Требуется перевод текст на английский, качественный без гугл.транслейта. Спасибо!
Перевод
Нужно сделать перевод с Русского на Английский.
К проекту прикреплен архив в нем тексты которые нужно будет перевести.
Разархивируйте и посмотрите сможете ли перевести.
(пароль от архива для защиты от ботов: 123)
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