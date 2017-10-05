Китайский + Английский + Русский / переводчик / smm / рерайтер.

Ищу человека для перевода интернет активности компании с русского на английский и китайский. Тип перевода: новости и статьи в блоге (работать в WordPress), веб-страницы (работать в Google Docs), чаты телеграма с клиентами (работать в Телеграме). Требуется человек, который преимущественно находится в онлайне с 12:00 до 24:00 по Москве. Сейчас объем работы небольшой (1 час в день), через месяц - много.