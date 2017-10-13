Перевод биографии на Английский и Немецкий язык

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Завершен13 заявок205 просмотров

Необходимо профессионально перевести биографию специалиста с Русского на Английский и Немецкий язык (носитель языка)

Всего символов 7973

Без пробелов 6902

Количество слов 996

Биография имеет вид:

2010 Окончила Северо-Кавказский Государственный Технический Университет и получила высшее образование по специальности «Специалист по сервису и Туризму».

Кто готов, скину маленький кусок биографии для перевода и показа заказчику (без этого к сожалению с работаться не получится).

8 лет назад
Romansom
Роман 
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Lizaru
29 лет
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
8 лет назад
$15
2 дня
Исполнитель ответственно относится к своей работе! Работа понравилась! Спасибо
Хороший заказчик, задача была предельно ясна. Всегда на связи, оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Lizaru
29 лет
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
8 лет назад