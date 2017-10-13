Доброго. Требуется перевод текст на английский, качественный без гугл.транслейта. Спасибо!
Перевод биографии на Английский и Немецкий язык
Необходимо профессионально перевести биографию специалиста с Русского на Английский и Немецкий язык (носитель языка)
Всего символов 7973
Без пробелов 6902
Количество слов 996
Биография имеет вид:
2010 Окончила Северо-Кавказский Государственный Технический Университет и получила высшее образование по специальности «Специалист по сервису и Туризму».
Кто готов, скину маленький кусок биографии для перевода и показа заказчику (без этого к сожалению с работаться не получится).
Выбранный исполнитель
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