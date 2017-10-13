Перевод биографии на Английский и Немецкий язык

Необходимо профессионально перевести биографию специалиста с Русского на Английский и Немецкий язык (носитель языка)

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Количество слов 996

Биография имеет вид:

2010 Окончила Северо-Кавказский Государственный Технический Университет и получила высшее образование по специальности «Специалист по сервису и Туризму».

Кто готов, скину маленький кусок биографии для перевода и показа заказчику (без этого к сожалению с работаться не получится).