Texte zusammenfassen - краткое содержание текстов

Здравствуйте, срочно нужна помощь в суммировании текста на немецком языке. Всего 5 текстов (темы: фотография, фильм, печать...), нужно сделать что-то вроде конспекта, выделить главную информацию, идею. Сами тексты достаточно длинные (около 100 страниц), но по итогу должно выйти около 2500 слов, т.е. + - 500 слов на текст. По срокам около недели на выполнение