Перевод рус. -> англ.

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Завершен9 заявок462 просмотра

Всем привет!

Необходимо качественно перевести на английский 26 предложений.

Текст прилагаю.

Срок: 2 часа.

Сообщите стоимость.

В заявке напишите "я не бот". 

8 лет назад
mrPuh
45 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад

Выбранный исполнитель

marina_yosipenko
37 лет
8 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад
$8
1 день
Побольше бы таких фрилансеров, как Марина. Вникла в суть и сделала качественный перевод. Соотношение цена/качество - не знаю, есть ли альтернативы (опубликовал два проекта на разных сервисах). Как заказчик полностью доволен и рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую! Всегда на связи, мгновенная оплата. Спасибо за доверие!

Заявки фрилансеров

marina_yosipenko
37 лет
8 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад

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