Перевод рус. -> англ.

Побольше бы таких фрилансеров, как Марина. Вникла в суть и сделала качественный перевод. Соотношение цена/качество - не знаю, есть ли альтернативы (опубликовал два проекта на разных сервисах). Как заказчик полностью доволен и рекомендую!