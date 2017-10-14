Здравствуйте, срочно нужна помощь в суммировании текста на немецком языке. Всего 5 текстов (темы: фотография, фильм, печать...), нужно сделать что-то вроде конспекта, выделить главную информацию, идею. Сами тексты достаточно длинные (около 100 страниц), но по ...
Перевод английских статей
Необходим копирайтер, который бы перевел на русский язык большое количество статей на русский язык. Статей окол 50 шт., довольно длинные. Язык простой.
Выберем копирайтера с наименьшей ценой.
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