Перевод английских статей

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Завершен10 заявок300 просмотров

Необходим копирайтер, который бы перевел на русский язык большое количество статей на русский язык. Статей окол 50 шт., довольно длинные. Язык простой.

Выберем копирайтера с наименьшей ценой.

8 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$1
1 день
Все хорошо! Получился отличный перевод! Очень доволен, буду работать и дальше!
Превосходный заказчик: четкое ТЗ, быстрая проверка и оплата + очень приятен в общении

Заявки фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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