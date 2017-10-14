Частично отрерайтить 110к английского

$100
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Закрыт8 заявок215 просмотров

Есть описания - 1300 штук, где-то 110к знаков, нужно пробежаться, что-то подправить, что-то сократить (переписать) до 50-80к, максимально быстро, с минимальными затратами с вашей стороны. Нужно неплохо знать английский, в том числе и сленг. Рерайтить нужно будет не всё, мб треть-половину.

Бюджет обсуждается, ориентировочно 100-150 баксов. Сделать надо оперативно. Интересным кандидатам вышлю посмотреть файл.

8 лет назад
kopipast
Василий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров

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