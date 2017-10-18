Перевести сайт с английского на русский

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт36 заявок331 просмотр

Необходимо качественно, с вычиткой перевести небольшой англоязычный сайт.

Укажите стоимость, за 1800 знаков с пробелам, пожалуйста.

8 лет назад
deardeer
Андрей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров