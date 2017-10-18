Требуется выполнить перевод с русского на венгерский юридического документа на 1 переводческую страницу (1800 зсп). Срок до 20.10.2017
Перевести сайт с английского на русский
Необходимо качественно, с вычиткой перевести небольшой англоязычный сайт.
Укажите стоимость, за 1800 знаков с пробелам, пожалуйста.
Заявки фрилансеров
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