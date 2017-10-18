Перевод контента для сайта с РУС на Немецкий, Китайский, Вьетнамский

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Закрыт14 заявок196 просмотров

Нужен перевод контента для сайта на бизнес тематику с РУС на Немецкий, Китайский, Вьетнамский. Желательно человек с командой переводчиков и копирайтеров.

8 лет назад
Rondos88
Андрей 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров