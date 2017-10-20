Перевод диссертации с АНГЛ на РУС

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Закрыт29 заявок294 просмотра

Нужна помощь с переводом диссертации по теме экологической экономики с английского на русский? 

Текст не сложный. Объем 290 переводческих страниц.

Бюджет до 50 грн. за 1800 символов с пробелами.

Заранее спасибо! 

8 лет назад
Grandbank
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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