Срочный перевод с украинского на французский

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Закрыт3 заявки270 просмотров

Договор, около 5 страниц. Возможно, поделим на нескольких исполнителей.

Срок - завтра 9 утра.

Только для дипломированных - надо будет сделать приписку об образовании переводчика, подписать, отсканировать, отправить скан мне.

Жду цены за 1800 символов с пробелами по тексту перевода.

8 лет назад
lifesgood
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров