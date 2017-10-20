Срочный перевод с украинского на французский

Договор, около 5 страниц. Возможно, поделим на нескольких исполнителей.

Срок - завтра 9 утра.

Только для дипломированных - надо будет сделать приписку об образовании переводчика, подписать, отсканировать, отправить скан мне.

Жду цены за 1800 символов с пробелами по тексту перевода.