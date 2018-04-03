lifesgood

Елена lifesgood

 
39 летУкраина/Ивано-Франковск
15 лет на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
Перевод: английский, японский, русский, украинский.

Непрерывный опыт работы переводчиком - свыше 10 лет. Тематика - недвижимость, строительство, экономика, финансы, юриспруденция, медицина, химия. Перевод графических материалов.

Образование - диплом магистра филологии (японский и английский языки) Киевского национального лингвистического университета; год стажировки в университете Гакугей в Токио; сертификат экзамена по японскому языку 1 уровня (норекусикэн).

Опыт работы переводчиком в международной консалтинговой компании гарантирует высокое качество переводов с и на английский язык. Переводы на японский редактируются носителем языка.

Работаю с Trados, Corel Draw и только лучшими словарями!

Более подробное резюме предоставлю по запросу.

Переклад. Робочі мови – англійська, японська, російська, українська.

Безперервний досвід роботи перекладачем – більше 10 років. Тематика – нерухомість, будівництво, економіка, фінанси, юридичні документи, медицина, хімія. Переклад графічних матеріалів.

Освіта – диплом магістра філології (японська та англійська мови) Київського національного лінгвістичного університету; рік стажування в університеті Гакугей в Токіо; сертифікат екзамену з японської мови 1 ступеню (норьокусікен).

Досвід роботи перекладачем у міжнародній консалтинговій компанії гарантує високу якість перекладів з та на англійську мову. Переклади на японську мову редагуються носієм мови.

Більш детальне резюме – за запитом

Trados
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$20
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Отзывы заказчиков
GROMOV
Михаил 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$18
10 баллов
5 лет назад
Перевод рус-англ для lifesgood
Работа выполнена качественно точно в сроки. Большое спасибо.
Работали с оплатой после предоставления готовой работы. Проблем не возникло. Спасибо большое за заказ!
Ответный отзыв
SorokaWeb
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Перевод рекламной кампании с русского на польский
Елена работает очень быстро и внимательно. Все пожелания были учтены. Рекомендую к сотрудничеству!
Очень и очень рекомендую. Работаем не в первый раз, проблем не возникало.
Ответный отзыв
SorokaWeb
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Перевод текстов на польский язык
Заказ выполнен. Рекомендую исполнителя!
Общий язык нашли, легко договорились. Очень надеюсь еще поработать с Александром.
Ответный отзыв
SashaKyrus
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Перевести сайт на Польский
Отличный исполнитель. С Еленой приятно работать. Заказывал несколько раз, все сдано в срок, результатом доволен. Рекомендую
Все чудово! Сподіваюся ще попрацювати з Олександром :)
Ответный отзыв
guest_15224928194183
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
9 баллов
6 лет назад
Срочный перевод с английского на русский научно-популярного текста
Спасибо большое! Все выполнено в срок и достаточно качественно. Рекомендую)
Работали по предоплате, согласовали все очень быстро. Очень приятный в общении заказчик. Спасибо за заказ :)
Ответный отзыв
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39 отзывов
от $4
от 1 дня
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