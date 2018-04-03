Перевод: английский, японский, русский, украинский.

Непрерывный опыт работы переводчиком - свыше 10 лет. Тематика - недвижимость, строительство, экономика, финансы, юриспруденция, медицина, химия. Перевод графических материалов.

Образование - диплом магистра филологии (японский и английский языки) Киевского национального лингвистического университета; год стажировки в университете Гакугей в Токио; сертификат экзамена по японскому языку 1 уровня (норекусикэн).

Опыт работы переводчиком в международной консалтинговой компании гарантирует высокое качество переводов с и на английский язык. Переводы на японский редактируются носителем языка.

Работаю с Trados, Corel Draw и только лучшими словарями!

Более подробное резюме предоставлю по запросу.

Переклад. Робочі мови – англійська, японська, російська, українська.

Безперервний досвід роботи перекладачем – більше 10 років. Тематика – нерухомість, будівництво, економіка, фінанси, юридичні документи, медицина, хімія. Переклад графічних матеріалів.

Освіта – диплом магістра філології (японська та англійська мови) Київського національного лінгвістичного університету; рік стажування в університеті Гакугей в Токіо; сертифікат екзамену з японської мови 1 ступеню (норьокусікен).

Досвід роботи перекладачем у міжнародній консалтинговій компанії гарантує високу якість перекладів з та на англійську мову. Переклади на японську мову редагуються носієм мови.

Більш детальне резюме – за запитом