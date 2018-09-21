Перевод рекламной кампании с русского на польский

Здравствуйте!

Ищу переводчика (русский-польский). Перевод текстов для рекламной кампании Гугл. Нужно перевести ключевые слова, фразы, минус-слова.

Ключевых фраз будет около 300, в среднем по 3 слова. 30 объявлений по 17 слов. 9 расширений по 7 слов в среднем. Минус слов (с разными падежами) 135.

Сайт для ознакомления с темой - maslovsliy.biz

Также нужно будет раз в 2-3 недели вычитывать поисковые запросы, находя не релевантные слова и давая их нам (желательно сразу в нескольких самых распространенных падежах).

В откликах прошу писать цену за сам перевод (за весь проект) и отдельно за сопровождение.

Рассматриваю исполнителей с опытом исполнения подобного рода проектов.

Оплата - карта ПБ