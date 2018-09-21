Перевод рекламной кампании с русского на польский

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Завершен3 заявки326 просмотров

Здравствуйте!

Ищу переводчика (русский-польский). Перевод текстов для рекламной кампании Гугл. Нужно перевести ключевые слова, фразы, минус-слова. 

Ключевых фраз будет около 300, в среднем по 3 слова. 30 объявлений по 17 слов. 9 расширений по 7 слов в среднем. Минус слов (с разными падежами) 135.

Сайт для ознакомления с темой - maslovsliy.biz

Также нужно будет раз в 2-3 недели вычитывать поисковые запросы, находя не релевантные слова и давая их нам (желательно сразу в нескольких самых распространенных падежах).

В откликах прошу писать цену за сам перевод (за весь проект) и отдельно за сопровождение.

Рассматриваю исполнителей с опытом исполнения подобного рода проектов.

Оплата - карта ПБ

7 лет назад
SorokaWeb
30 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

lifesgood
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
7 лет назад
$15
2 дня
Елена работает очень быстро и внимательно. Все пожелания были учтены. Рекомендую к сотрудничеству!
Очень и очень рекомендую. Работаем не в первый раз, проблем не возникало.

Заявки фрилансеров

lifesgood
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
7 лет назад