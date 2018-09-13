Перевод сайта на английский

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен15 заявок277 просмотров

адрес сайта agency11 dot com dot ua

преимуществом будет низкая цена при хорошем качестве.

Пожалуйста сразу указывайте стоимость за 1000 зн.

7 лет назад
Alexx535
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Anastasiia25
32 года
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
7 лет назад
$16
3 дня
Качественный перевод в IT тематике по адекватной цене. Спасибо за оперативность. Рекомендую 100%!
Отличный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Anastasiia25
32 года
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
7 лет назад