Перевод сайта на английский

Здравствуйте. Ищем переводчиков с английского на русский для фанатского перевода игры Persona 5, это японская JRPG, которую очень высоко оценили в мире. Но для нее нет русской локализации. Сейчас в команде 12 человек, текста много, ...
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