Перевод текста с английского на русский

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт36 заявок602 просмотра

Приветствую всех!

Есть текст на английском языке. Новость.

Требуется сделать перевод на русский язык.

Просьба присылать в личку стоимость работы за 1000 символов и примеры переводов.

7 лет назад
DAgcy
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров