Перевести документ на разные языки (узб, тадж, киргиз, азерб)

Нужно перевести содержание документа на киргизский, таджикский, узбекский, азербайджанский языки с сохранением грамматики, пунктуации и форматирования (таблицы, шрифты и тд). Названия общежитий в таблице переводить не нужно.

Также нужно, чтобы носитель обязательно перепроверил перевод.

Укажите, пожалуйста, окончательную стоимость и сроки.