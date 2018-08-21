Перевести документ на разные языки (узб, тадж, киргиз, азерб)

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт6 заявок234 просмотра

Нужно перевести содержание документа на киргизский, таджикский, узбекский, азербайджанский языки с сохранением грамматики, пунктуации и форматирования (таблицы, шрифты и тд). Названия общежитий в таблице переводить не нужно.

 

Также нужно, чтобы носитель обязательно перепроверил перевод. 

Укажите, пожалуйста, окончательную стоимость и сроки.

7 лет назад
ZaShtatom
Полина 
34 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров