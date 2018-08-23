Корректура текста на английском (3 стр)

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт10 заявок246 просмотров

Есть статья религиоведческого характера. Необходимо "вылизать" текст, чтобы он сошел за речь образованного носителя языка. Предоплате быть. Пишите свои предложения, указывайте примеры работ и образование (предпочтительно романо-германские языки, перевод и переводоведение).

7 лет назад
Frau_Holle
Анастасия 
34 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров