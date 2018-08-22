Здравствуйте. Ищем переводчиков с английского на русский для фанатского перевода игры Persona 5, это японская JRPG, которую очень высоко оценили в мире. Но для нее нет русской локализации. Сейчас в команде 10 человек, текста много, ...
Перевод текста игры с английского на русский
Здравствуйте. Ищем переводчиков с английского на русский для фанатского перевода игры Persona 5, это японская JRPG, которую очень высоко оценили в мире. Но для нее нет русской локализации. Сейчас в команде 10 человек, текста много, все работают бесплатно, добровольно и свободное время. Нам нужны энтузиасты что бы ускорить процесс, оплаты нет. Сейчас переведено 14%. Перевод начат 2 апреля 2018. Пишите в ЛС или ответьте на
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