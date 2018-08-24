Перевод страниц сайта

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Закрыт16 заявок297 просмотров

Нужен перевод текстов с английского(или русского) на немецкий и французский языки.

Можете оставлять заявку даже если владеете только одним из них и укажите, можете ли делать перевод с английского, или нужен русский текст.

www.vital-eloboost.com

Обязательно укажите стоимость(можно в формате цена\знаки).

7 лет назад
eldar950
29 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров