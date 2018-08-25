Перевод с русского на немецкий. Срочно!

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Закрыт3 заявки353 просмотра

Уважаемые фрилансеры.

Нужно завтра (25.08.2018) сделать качественный перевод с русского на немецкий.

Перевести небольшой рассказ на 2000-5000 знаков. Рассказов будет несколько штук.

Напишите, пожалуйста, стоимость за такую работу. 

Оплата за результат. Удобнее всего через яндекс кошелек.

7 лет назад
Se_rebrova
Ева 
37 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров