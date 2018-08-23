Требуется выполнить качественный перевод на английский объем 3 страницы
Нужен текст на англ для биржи финансовой
пишите цены за 1000 и телеграм свой
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы28 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется перевести текст с Русского на Немецкий. Текст примерно 1800 зн. Срок выполнения - в течение 5 часов.Переводы4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть статья религиоведческого характера. Необходимо "вылизать" текст, чтобы он сошел за речь образованного носителя языка. Предоплате быть. Пишите свои предложения, указывайте примеры работ и образование (предпочтительно романо-германские языки, перевод и переводоведение).Переводы10 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Ищем переводчиков с английского на русский для фанатского перевода игры Persona 5, это японская JRPG, которую очень высоко оценили в мире. Но для нее нет русской локализации. Сейчас в команде 10 человек, текста много, ...Переводы8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно перевести содержание документа на киргизский, таджикский, узбекский, азербайджанский языки с сохранением грамматики, пунктуации и форматирования (таблицы, шрифты и тд). Названия общежитий в таблице переводить не нужно. Также нужно, чтобы носитель обязательно ...Переводы6 заявокЗакрыт7 лет назад
Перевод с озвучкой 24-минутного ролика с русского на английский. Одноголосая озвучка. Предлагайте свои цены. Оплата картойПереводы23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Ищем переводчика, который смог бы перевести быстро десяток страниц (официальных документов) украинского и русского текста на английский.Переводы17 заявокЗакрыт7 лет назад
- $3
Нужно сделать перевод и озвучку иностранных видео. Пример:https://www.youtube.com/watch?v=B4z55ybwVYk&t=121sПереводы19 заявокЗакрыт7 лет назад
Перевести простой текст с русского языка на турецкий (без технических терминов).Переводы5 заявокЗакрыт7 лет назад
Перевести текст с русского языка на вьетнамский язык. Простой текст без технических терминов.Переводы3 заявкиЗакрыт7 лет назад