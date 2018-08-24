Приветствую всех! Есть текст на английском языке. Новость. Требуется сделать перевод на русский язык. Просьба присылать в личку стоимость работы за 1000 символов и примеры переводов.
Ищем переводчиков с английского на русский для перевода игры
Здравствуйте. Ищем переводчиков с английского на русский для фанатского перевода игры Persona 5, это японская JRPG, которую очень высоко оценили в мире. Но для нее нет русской локализации. Сейчас в команде 12 человек, текста много, все работают бесплатно, добровольно и в свободное время. Нам нужны энтузиасты что бы ускорить процесс, оплаты нет. Сейчас переведено 14,41%. Перевод начат 2 апреля 2018. Пишите в ЛС или ответьте на проект
Обзор игры
https://www.youtube.com/watch?v=XDOTrc2Qjik
Википедия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Persona_5
Тема на форуме переводчиков
https://forum.zoneofgames.ru/topic/48686-persona-5/?t..
перевод игры на сайте переводчиков
https://opennota.duckdns.org/book/73149
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Заявки фрилансеров
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