Ищем переводчиков с английского на русский для перевода игры

Здравствуйте. Ищем переводчиков с английского на русский для фанатского перевода игры Persona 5, это японская JRPG, которую очень высоко оценили в мире. Но для нее нет русской локализации. Сейчас в команде 12 человек, текста много, все работают бесплатно, добровольно и в свободное время. Нам нужны энтузиасты что бы ускорить процесс, оплаты нет. Сейчас переведено 14,41%. Перевод начат 2 апреля 2018. Пишите в ЛС или ответьте на проект

Обзор игры

https://www.youtube.com/watch?v=XDOTrc2Qjik

Википедия

https://ru.wikipedia.org/wiki/Persona_5

Тема на форуме переводчиков

https://forum.zoneofgames.ru/topic/48686-persona-5/?t..

перевод игры на сайте переводчиков

https://opennota.duckdns.org/book/73149

Группа в ВК

https://vk.com/persona5ru