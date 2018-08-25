Перевод PDF каталога (типовой)

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Закрыт14 заявок291 просмотр

По ссылке:

http://caishen.ru/static/downloads/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_SUPU_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_DIN_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%83.pdf

, находится файл каталога, перевод нужно сделать с английского на русский, иероглифы убрать.

Весь каталог состоит преимущественно из одного шаблона, размноженного для каждой позиции, фактического перевода мало.

В заявке просьба назвать вашу цену и сроки.

7 лет назад
eastonchina
Ольга 
40 лет
9 лет в сервисе
Была
год назад

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